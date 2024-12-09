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إعلام عراقى: هيئة تحرير الشام تسيطر على مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 01:01 ص
إعلام عراقى: هيئة تحرير الشام تسيطر على مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق سوريا
محمد جمال

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ذكرت وسائل إعلام عراقية أن فصائل هيئة تحرير الشام تسيطر على كامل مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأعلن التلفزيون الرسمي السورى، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمي شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق، بث التلفزيون السورى، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، أمس الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".







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