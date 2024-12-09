إصابة 22 شخصا فى انقلاب سيارة على طريق الفرافرة _ عين دلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أصيب 22 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من نقطة الكيلو 15 على طريق " عين دلة – الفرافرة " في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجرى تحويل عدد من الحالات المصابة لمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " عين دلة – الفرافرة " بمنطقة الكيلو 15 بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد محسن مصباح، 18 سنه، محمد علي عبد الحميد، 21 سنه، أحمد إبراهيم سعيد، 25 سنه، عمرو سعد عبد القادر، 18 سنه، يوسف مصطفى محمد، سنه، محمد علاء محمد، 24 سنه، صالح عبد الهادي عبد الحميد، 22 سنه، رضا عبد الهادي عبد الحميد،27 سنه، رضا ناصر رمضان، 17 سنه، محمد عادل الباز، 19 سنه، طارق الدسوقي عامر 22 سنه، جمال عبد المنعم السيد، 50 سنه، إسلام محمد ، 20 سنه ، حورية حمدي عبد المنعم، 19 سنة، حمدي عبد المنعم السيد، 42 سنه، هناء عبد العزيز عبد الحليم، 45 سنه، كامل الباز رمضان، 45 سنه، حورية إبراهيم أحمد، 24 سنه، أحمد إبراهيم أحمد، 12 سنه، نيجار حمدي عبد المنعم السيد، 18 سنه، رضا ناصف خلف، 17 سنه، حنين عبد المنعم السيد، 18 سنه، وجمعيهم مقيمون بمركز الفرافرة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتم تحويل عدد من الحالات المصابة لمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



