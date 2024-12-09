إزالة 9 حالات تعد على أراضى الدولة بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ24

أسوان - عبد الله صلاح

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بأسوان، 8 حالات بمساحة 3128 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

يأتى ذلك فى إطار، جهود التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إزالة فورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة 182 م2 .

وفى هذا الإطار تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، مشدداً على إداراج مختلف الحالات المستهدفة ، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.