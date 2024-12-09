اليوم السابع
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إدارة العمليات فى سوريا: منحنا العفو عن كل المجندين فى الجيش

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 06:04 م
إدارة العمليات فى سوريا: منحنا العفو عن كل المجندين فى الجيش سوريا
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت إدارة العمليات في سوريا إنها منحت العفو عن كل المجندين في الجيش، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وفي السياق نفسه، توافقت الفصائل المسلحة في سوريا على اختيار محمد البشير لتشكيل حكومة جديدة.

والبشير هو رئيس "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير محافظة إدلب السورية معقل الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني اجتمع  مع محمد الجلالي، رئيس الوزراء السوري السابق، ورئيس "حكومة الإنقاذ" محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة.

وأمس الأحد أعلن الجلالي عزمه الاستمرار في تسيير الحكومة السورية حتى تسليم السلطة.

 







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