إخلاء سبيل 3 متهمين بإدارة مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص فى المعادى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، إخلاء سبيل 3 أشخاص، بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".

وعُثر بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر" - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.