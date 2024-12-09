اليوم السابع
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أوقاف البحيرة تستلم 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:25 م
أوقاف البحيرة تستلم 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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استلمت اليوم  مديرية الأوقاف بالبحيرة 2 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويعزز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي  والرقابة والمتابعة لضمان توزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبها أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على أهمية تلبية احتياجاتهم.

كما وجهت محافظ البحيرة بضرورة الإشراف الكامل من قبل رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها بشكل فعّال.


 







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