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أخبار 24 ساعة..الصحة: الاكتشاف والعلاج المبكر لسرطان الثدى يحقق معدلات شفاء 99%

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..الصحة: الاكتشاف والعلاج المبكر لسرطان الثدى يحقق معدلات شفاء 99% وزارة الصحة
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

الصحة: الاكتشاف والعلاج المبكر لسرطان الثدى يحقق معدلات شفاء 99%

وزارة الصحة تكشف خريطة خدماتها لدعم ذوى الهمم وتؤكد: 5 مبادرات تحد من الإعاقة
12 متسابقا في الفرع الأول للمسابقة العالمية للقرآن.. مليون جنيه للمركز الأول
غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 14 درجة
وزير التعليم العالى: تقديم الدعم الفنى للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية
وزارة الصحة: استقبال 55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات مبادرة صحة المرأة
وزارة الصحة: تجديد كارت الخدمات المتكاملة فى مدة لا تتعدى 30 يوما
بالأسماء.. 42 جامعة مصرية بنسخة تصنيف التايمز 2024 للمنطقة العربية
وزارة التموين: دمغ 220 طنا من المعادن الثمينة سنويا
محافظة الجيزة: افتتاح سوق اليوم الواحد غدًا لإتاحة السلع بأسعار مخفضة

 







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وزارة الصحة

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى

اخبا رمصر




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