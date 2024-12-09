أخبار مصر.. الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقيع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء النرويجى، على عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء النرويجى، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.

رئيس الوزراء يشهد الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود فى الروبيكى يشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود فى الروبيكي. رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الجلود وضرورة الاستفادة من كل الخبرات لتطوير هذه الصناعة. كامل الوزير: طرح 43 مصنع دباغة بمدينة الجلود على منصة مصر الصناعية الرقمية قال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات لأصحابها اليوم، معلنا عن طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة والتي تشمل 43 مصنع كاملة التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. محمود محرز: تخصيص 506 أفدنة لمدينة الجلود بالروبيكي و282 فدانا لمحطات المعالجة قال المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، إن مدينة الجلود بالروبيكي تعد واحدة من أهم التجمعات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط، وتتميز بموقع جغرافي على شبكة طرق متنوعة تربطها بأهم الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر، ما يساهم في سرعة وصول وسهولة عملية النقل والتصدير والاستيراد. محافظة الجيزة تفتتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية افتتحت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضي السورية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنعمل على مساعدة سوريا للعيش في سلام مع جيرانها، وسنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان".

وزير خارجية إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار فى غزة دون التوصل لاتفاق المحتجزين