أثارت تعاطف الملايين.. صورة المعتقل السوري تحت الأرض "مزيفة".. فيديو

وكالات

معاناة المعتقلين في سوريا خلال حقبة الرئيس السابق بشار الأسد، لا يمكن إنكارها، إلا أن ثمة صورا انتشرت منذ سقوطه، لم تكن حقيقية، من بينها صورة لشخص يخرج من تحت الأرض، ويبدو مذهولا لرؤية إنسان.

وبعد التحقق من حقيقة الصورة، بدا أنها منتشرة على عدة منصات قبل سقوط نظام الأسد، بينما موسومة بوسم الذكاء الاصطناعي.

ويظهر الشخص في مقطع الفيديو وكأنّه يخرج من أحد الأنفاق الموجودة تحت الأرض، ويُمسك بيده عقرب كبير الحجم، وتبدو على وجهه علامات الذعر والخوف، وهو ما أثار تفاعل البعض حول حقيقة هذا المقطع.







