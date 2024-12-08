اليوم السابع
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وفد من القضاء العسكرى يلتقى وزير العدل بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:05 م
وفد من القضاء العسكرى يلتقى وزير العدل بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية وفد من القضاء العسكري يزور مقر وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم

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التقى اليوم الأحد، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من أعضاء القضاء العسكري المصريين وضباط من الوافدين العرب الذين تلقوا برنامج تدريبي لعدد دورتين (111-112 قضاء عسكري) بالمركز القومي للدراسات القضائية، وذلك للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.

وفي مستهل الزيارة، تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الاسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

وفي كلمته للوفد القضائي، أكد وزير العدل حرص الوزارة علي تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

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