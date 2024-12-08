وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ شمال سيناء يشهدون انطلاق قافلة طبية

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب شهداء الروضة.

القافلة، التي تقدم الرعاية الصحية المجانية لأهالي شمال سيناء، هي مبادرة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة “مصر الخير”، وستستمر فعالياتها من 7 ديسمبر 2024 حتى 10 ديسمبر 2024.

حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ومن بينهم الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير”، والدكتور حسام موافي، رائد الطب الباطني، وعدد من الأطباء المتخصصين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال كلمتها على أهمية هذه القافلة في توفير خدمات صحية متكاملة لأبناء المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن القافلة تضم 8 تخصصات طبية تشمل “باطنة، عظام، أطفال، أنف وأذن، جلدية، جراحة، مسالك، نساء”، بالإضافة إلى صيدلية شاملة تحتوي على كافة أصناف الأدوية اللازمة.

وأضافت أن القافلة توفر أيضًا معمل تحاليل طبية فورية، يقدم نتائج التحاليل خلال 12 دقيقة، لضمان التشخيص الدقيق وتقديم العلاج المناسب.

وتهدف القافلة إلى خدمة من 400 إلى 500 مستحق من أهالي المنطقة، مع توفير تحويلات طبية ما بعد القافلة لمستحقي العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى الأشعات التخصصية مجانًا.

وفي سياق الزيارة، تفقدت الوزيرات ومحافظ شمال سيناء المعرض الخاص بالحرف اليدوية والتراث البدوي الذي نظمته جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة. يشارك في هذا المعرض 20 سيدة من أبناء المحافظة، اللاتي يشاركن في إنتاج الكليم والسجاد اليدوي، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل التطريز البدوي والمنتجات الغذائية المحلية مثل القهوة العربية والتمور. أشادت الوزيرات بجودة المنتجات المعروضة، مؤكدةً حرص الوزارة على دعم الصناعات الحرفية واليدوية في المحافظة.

وفي إطار دعم الأطفال وتنمية مواهبهم، شاركت الوزيرات في الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية التي نظمتها مؤسسة “مصر الخير”، مثل الرسم واكتشاف المواهب. وقد أظهر الأطفال إبداعاتهم وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير وتنمية قدرات الأطفال في مختلف المجالات.



جانب من أعمال التطريز



صورة تذكارية لأبناء سيناء مع وزيرتا التضامن والتنمية المحلية



محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة التنمية المحلية



وزيرتا التضامن والتنمية المحلية خلال المشاركة في فعاليات تنموية