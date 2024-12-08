اليوم السابع
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الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خلال زيارتهما لمحافظة شمال سيناء

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تضعان حجر أساس إنشاء سوق مركزي وأرض معارض بالعريش

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:22 م
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تضعان حجر أساس إنشاء سوق مركزي وأرض معارض بالعريش جانب من وضع حجر أساس إنشاء سوق مركزي
كتب مدحت وهبة

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وضعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتهما لمحافظة شمال سيناء حجر أساس سوق مركزي بمدينة العريش، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ويقام السوق على مساحة ٥٧٥٠ مترا مربعا، حيث من المقرر أن يتضمن ٢٤ محل دورين، وكافتيريا، ومطاعم، و٢٧ محل ارضي.

كما وضعت الوزيرتين حجر أساس إنشاء أرض معارض دائمة على مساحة ٢٥٥٠ م، بمدينة العريش، وذلك لعرض المنتجات السيناوية بشكل دائم.

وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

كما تفقدت وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

كما من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.







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وزيرة التضامن

وزيرة التنمية المحلية

قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا بالعريش

جولة وزيرة التضامن بشمال سيناء سوق مركزي وأرض معارض بمدينة العريش



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