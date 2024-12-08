وزيرة التنمية المحلية تلتقى القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء

كتب على عبد الرحمن

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية - في إطار زياراتها الميدانية إلى محافظة شمال سيناء- فى اللقاء الذى نظمه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء أقيمت بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتحدث اللواء خالد مجاور خلال اللقاء مرحباً بوزيرتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى خلال زيارتهما للمحافظة، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية شمال سيناء ، بالإضافة إلى استعراض التحديات والتهديدات والحروب التي مرت بها مصر على مر العصور، وكيف استطاعت الدولة المصرية الصمود أمام تلك الأزمات بفضل تكاتف شعبها وقيادتها الحكيمة.

وخلال الندوة، أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تقديرها للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على جهودهما، موجهة شكرًا خاصًا لأهالي محافظة شمال سيناء على حسن الاستقبال والضيافة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها سيناء، وأشكر أهلها الكرام على الحفاوة وحسن الترحيب والاستقبال، كما أتوجه بالشكر إلى مؤسسة مصر الخير والقيادات التنفيذية بالمحافظة على التعاون المثمر"، مشيدة بدورهم الوطني الكبير عبر التاريخ.

وطالب محافظ شمال سيناء وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بالعمل على تحقيق مزيد من التنمية في المحافظة، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن سيناء تمتلك مقومات واعدة وفرصًا استثمارية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا اقتصاديًا مهمًا، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين ودعم المشروعات التنموية بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

واختتمت الندوة بتأكيد الجميع على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات، مع الإشادة بدور أهالي شمال سيناء في دعم مسيرة الوطن.

وفى نهاية الندوة، تم تكريم وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى من مسئولة جميعة الجمعيات الشابات وتسليم درع الجمعية تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وبصفة خاصة على أرض شمال سيناء.



التكريم



جانب من اللقاء