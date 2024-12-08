وزيرة التنمية المحلية تتفقد المدينة الشبابية بالعريش لدعم المبادرات

شمال سيناء - محمد حسين

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، المدينة الشبابية بالعريش بمحافظة شمال سيناء، برفقة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان ومسؤولي مؤسسة “مصر الخير".

شهدت الجولة متابعة الوزيرة لعدة فعاليات نظمتها مؤسسة “مصر الخير”، والتي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي. تضمنت هذه الفعاليات: حملة “إطعام مستمر”: تقديم وجبات غذائية متكاملة للأسر والأفراد المستحقين، حيث تفقدت الوزيرة صالة الطعام واطلعت على آليات تقديم الوجبات.

و قوافل السعادة للأطفال: تضمنت أنشطة ترفيهية للأطفال، أبرزها العرض المسرحي الشهير “الليلة الكبيرة” وفقرات مع “مهرج السرك”، ما أضفى أجواء من البهجة على الأطفال والحاضرين.

وحملة “سكن ودفا”: توفير بيئة سكنية آمنة وداعمة للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة “مصر الخير”.

تفقدت الوزيرة أيضًا معرضًا للحرف اليدوية والمشغولات الفنية، الذي شمل منتجات متنوعة مثل الشنط اليدوية والسجاد والمشغولات اليدوية الأخرى، حيث أكدت أهمية دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات المحلية لما لها من دور في تعزيز الاقتصاد المحلي.

أشادت وزيرة التنمية المحلية بحملة “سكن ودفا”، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم التنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة لتنمية المجتمع المحلي في شمال سيناء.

وفي لفتة رمزية، قدم أهالي شمال سيناء هدايا تذكارية للوزيرتين، تضمنت صورًا ومشغولات يدوية، تعبيرًا عن تقديرهم للجهود المبذولة.



جانب من زيارة وزيرة التنمية المحلية للمدينة الشبابية بالعريش



وزيرة التنمية المحلية تتفقد المدينة الشبابية بالعريش



وزيرة التنمية المحلية تتفقد المدينة الشبابية



وزيرة التنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء