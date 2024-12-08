اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بشمال سيناء

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:56 م
وزيرة التضامن تعلن إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بشمال سيناء وزيرة التضامن والتنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير
كتب مدحت وهبة

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شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر الخير.


ويهدف بروتوكول التعاون إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء، بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بقيمة 2 مليون جنيه.

كما شهدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية لتطوير عدد من الحضانات في المحافظة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

كما تفقدت وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

 

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مايا مرسى وزيرة التضامن 

 

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توقيع برتوكول بين محافظة شمال سيناء ومصر الخير

 

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وزيرة التضامن ووزيرة التنمية المحلية 

 

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وزيرة التضامن

وزيرة التنمية المحلية

جولة وزيرة التضامن بشمال سيناء

المخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش

محطة تحلية مياه الشرب بشمال سيناء




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