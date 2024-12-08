اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: تجديد كارت الخدمات المتكاملة فى مدة لا تتعدى 30 يوما

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:28 م
وزارة الصحة: تجديد كارت الخدمات المتكاملة فى مدة لا تتعدى 30 يوما الدكتور حسام عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يتم التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة» من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يوجد اتفاق بين الوزارتين على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأكد «عبدالغفار» ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً.

وتابع «عبدالغفار» تم زيادة السعة الاستيعابية  للمنصة  الالكترونية المخصصة لاستخراج الكارت، لمن مر على استخراجهم الكارت مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.







مشاركة

وزارة الصحة

كارت الخدمات المتكاملة

التضامن

ميكنة منظومة التظلمات



الموضوعات المتعلقة

الصحة: توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية لتوفير العلاج والرعاية الصحية لمرضى «جوشيه»

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:27 ص

وزارة الصحة تكشف إجراءات تسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم خلال 30 يوما.. زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف لـ 494 لجنة.. والتنسيق مع التأمين الصحى لتوقيع الكشف الطبى لمستحقى الحصول على معاشين

الخميس، 22 أغسطس 2024 07:00 م

وزارة الصحة تكشف معدلات الانتفاع بخدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. تقديم خدمات لـ2.4 مليون مريض بتكلفة 20.8 مليار جنيه.. وتكشف: تراجع انتظار الحضانات والرعايات 60%.. و14 تخصصًا طبيًا يعالج المرضى بالمجان

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة