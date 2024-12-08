وزارة التعليم: عدم تسليم أجهزة التابلت للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه نظراً لبدء تسليم أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس للعام الدراسي 2024,2025، فقد أصدر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بالتأكيد على جميع المديريات التعليمية بعدم تسليم أجهزة التابلت للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين التي سبق وأن حددتها الوزارة مع إرفاق أصل إيصال الدفع مع إقرار استلام الجهاز اللوحي التابلت.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مبلغ التأمين بـ105 جنيهات لكل طالب يتم دفعها فى مكتب البريد.

وينص إقرار التابلت على توقيع ولى الأمر على نموذج الإقرار :بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب إلى لوحى (تابلت) مسلسل رقم IMEI، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التى تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته فى حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلى بالمرحلة الثانوية بأى سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومى ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومى.