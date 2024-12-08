وزارة التعليم تكرم إيمان مرسى لحصدها المركز الثانى فى مسابقة تحدى القراءة

محمود طه حسين

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعلمة إيمان مرسى السيد مرسى، لحصولها على المركز الثانى كأفضل مشرفة على مستوى الوطن العربى فى مسابقة تحدى القراءة العربى فى دورتها الثامنة والتى عقدت فى أكتوبر الماضى بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وكرمت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية المعلمة بمنحها درع لمجهودها فى مسابقة تحدى القراءة العربى.

وتوج تحدي القراءة العربي، الطلبة حاتم محمد جاسم التركاوي من سوريا، وكادي بنت مسفر الخثعمي من المملكة العربية السعودية، وسلسبيل حسن صوالحة من فلسطين أبطالاً لدورته الثامنة، والتي سجلت مشاركة غير مسبوقة بأكثر من 28 مليون طالب وطالبة مثلوا أكثر من 229 ألف مدرسة في 50 دولة، وتحت إشراف أكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة قراءة.



وحصل كل من الأبطال الثلاثة على جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد تفوقهم في المرحلة النهائية التي ضمت أوائل الدول العربية، ونال الطالب عمر عبد اللطيف من مصر (الأزهر الشريف) المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما حل الطالب سليمان الشميمري من الكويت في المركز الثالث وحصل على جائزة بقيمة 70 ألف درهم.

الدكتورة إيمان حسن تكريم المعلمة المتميزة فى مسابقة تحدى القراءة

تكريم المعلمة المتميزة فى مسابقة تحدى القراءة

درع تكريم المعلمة إيمان مرسى