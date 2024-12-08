ندوات توعوية وتثقيفية بكليات جامعة دمنهور ضمن "مبادرة بداية".. صور

تواصل جامعة دمنهور تنفيذ مختلف أنشطتها وفعالياتها ضمن المشاركة في مبادرة بداية، استمراراً لمشاركة جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس.

ندوة توعوية بعنوان" المرأة بين الدين والعرف - و الحرية بين الانضباط والانفلات" بهندسة دمنهور

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الأستاذ الدكتورة منى مبروك ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مرصد الأزهر ندوة توعوية بعنوان " المرأة بين الدين والعرف - و الحرية بين الانضباط والانفلات " بكلية الهندسة، بإشراف وتنسيق الأستاذ الدكتورمحمد خيرت – القائم بعمل عميد الكلية، الأستاذ الدكتورعماد الحوت– وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حاضر الندوة كل من الدكتورة سامية صابر – مدرس علم الاجتماع بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد عبدالعزيز – واعظ بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، الدكتور أحمد العطار - مدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الازهر، وصابرين حجازي، بحضور عدد كبير من منتسبي الكلية.

تناول المحاضرون التعريف بمبادرة "اسمع و اتكلم" والتي تضمنت محوري " الحرية بين الانضباط والانفلات، والمرأة بين الدين والعرف".



هدفت الندوة إلى توضيح أبرز القضايا التي يتناولها المرصد بالبحث والدراسة، والتي من بينها المرأة في صفوف الجماعات المتطرفة، ودور المرأة في المجتمع، كما أوضح المحاضرون الصواب والخطأ من الأفكار المتداولة حول المرأة والتي تأخذ شكل العرف ومدى اتساقها مع الشريعة الإسلامية التي أقرت العديد من الحقوق للمرأة وكذلك الواجبات بما يحقق استقرار المجتمع.







" حروب الجيل الرابع وعلاقتها بالمجتمع وأمنه القومي" ندوة لطلاب كلية الزراعة

نظمت كلية الزراعة بإشراف وتنسيق الأستاذ الدكتورة هدى متولي - عميد الكلية، الأستاذ الدكتور أحمد هلال– وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية بعنوان " حروب الجيل الرابع وعلاقتها بالمجتمع وأمنه القومي”.



حاضر الندوة الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو سالم - أستاذ التنمية الريفية، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهئية المعاونة وعدد كبير من طلاب الكلية.



خلال كلمته؛ أكد "هلال" على أهمية مبادرة “بداية” ودورها في رفع وعي الشباب بقضايا الأمن القومي، مشيرًا إلى أن حروب الجيل الرابع تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار المجتمع، لما لها من تأثيرات عميقة على الوعي المجتمعي والبنية الفكرية، مثمناً الجهود التي تبذلها جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتورإلهامي ترابيس في تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التي تساهم في بناء الوعي الوطني للطلاب.

تناول الدكتور أحمد أبو سالم مفهوم حروب الجيل الرابع وأدواتها مثل الشائعات، الحروب الإعلامية، والهجمات الإلكترونية، موضحاً خطورتها على أمن المجتمع واستقراره. كما ناقش سبل التصدي لها من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وتضافر جهود المؤسسات التعليمية والإعلامية.

لاقت الندوة استحسان الحضور الذين أبدوا اهتماماً كبيرا بمحاورها، وأعرب الطلاب عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز وعيهم بالقضايا الوطنية، مؤكدين التزامهم بتطبيق ما تعلموه في حماية المجتمع من التحديات المختلفة.



وتستمر جامعة دمنهور في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف كلياتها، وذلك في إطار حرص الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، و تطوير كافة الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.



ندوات توعوية وتثقيفية بكليات جامعة دمنهور ضمن مبادرة بداية (1)



ندوات توعوية وتثقيفية بكليات جامعة دمنهور ضمن مبادرة بداية (2)



ندوات توعوية وتثقيفية بكليات جامعة دمنهور ضمن مبادرة بداية (3)



ندوات توعوية وتثقيفية بكليات جامعة دمنهور ضمن مبادرة بداية (4)