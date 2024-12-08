"نحن الحياة".. جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة فى بارالمبياد الجامعات بالإسكندرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصدت جامعة الزقازيق 25 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية ، و 8 فضية ، و 9 برونزية ،وذلك ضمن منافسات رياضية متميزة في ألعاب القوى ، تنس الطاولة ، كره الطائرة جلوس ، كرة الجرس ،ورفع أثقال .في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية.

وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

جاء ذلك بمشاركة 700 طالباً وطالبة من الطلاب ذوي الهمم يمثلون 24 جامعة مصرية ، حيث شاركت جامعة الزقازيق بمنتخب يضم 45 طالباً وطالبة ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، الدكتور محمد جمال الشاعر ، الدكتور عصام عامر ، د.محمد رمضان ، الدكتور مايكل جرجس ، الدكتورة هالة فاروق ، الدكتور محمود يونس.

أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه أبنائه الطلاب من ذوي الهمم ، مشيراً إلي أن الجامعة تضع نصب أعينها أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة الجامعية، سواء كانت رياضية أو ثقافية. موضحًا أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية ورياضية تشجع على الإبداع والتميز لجميع الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور هلال عفيفي أن الميداليات التي حققها الطلاب تعتبر شهادة على قدرة الطلاب ذوي الهمم علي التميز والإبداع في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة في دعمهم وتوفير الفرص اللازمة لتطوير مهاراتهم.

جدير بالذكر أن تنظيم البارالمبياد الرياضي للجامعات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع نطاق هذه المبادرات مستقبلاً، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الهمم في كافة المجالات، لاسيما الرياضية.