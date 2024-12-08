نائب محافظ أسوان يستقبل مدير مكتب "الأغذية العالمى" لاستعراض أوجه التعاون

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، السيد جان بيير دومارجورى الممثل ومدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمى بمصر، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والبرنامج فى مجالات التنمية المختلفة.

وبحث الطرفان، الإعداد والتجهيز لزيارة وفد الإتحاد الأوربى للمحافظة لتوطيد العلاقات والتأكيد على الدعم المستمر من قبل الإتحاد وشركاء التنمية.

ونقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتقديمه لكامل الدعم لتعزيز سبل التعاون فى ظل الدور الحيوى الذى يقوم به برنامج الأغذية العالمى داخل محافظة أسوان لتعظيم الاستفادة من المشروعات المشتركة.

ومن جانبه أثنى جان بيير على التنسيق المتواصل مع محافظة أسوان ودعمها وتعاونها المستمر ، فضلاً عن الدور المتميز الذى قامت به الحكومة المصرية والمحافظة فى إستقبال الوافدين من دولة السودان خلال الفترة الماضية، مشيداً بما شهده أثناء جولته بصحبة نائب محافظ أسوان من مستوى حضارى وجمالى داخل السوق السياحى القديم حيث أن الوضع تحسن فيه للأفضل، ويراه مثل السوق السياحى فى الشانزلزيه بدولة فرنسا.

حضر اللقاء، نجلاء بشاى مدير عام الشراكات، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة.