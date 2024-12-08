اليوم السابع
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مقتل ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى قطاع غزة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:00 ص
مقتل ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى قطاع غزة غزة- ارشيفية
أحمد علوى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل رقيب -24 عامًا- قائد فصيلة في الكتيبة 46 التابعة للفرقة المدرعة 401.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش أفاد بأن الضابط قتل اليوم السبت بصاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوبي قطاع غزة.







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