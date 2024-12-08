مقتل ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى قطاع غزة

أحمد علوى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل رقيب -24 عامًا- قائد فصيلة في الكتيبة 46 التابعة للفرقة المدرعة 401.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش أفاد بأن الضابط قتل اليوم السبت بصاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوبي قطاع غزة.