الرئيسية أخبار عربية مقتل ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى قطاع غزة الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:00 ص غزة- ارشيفية أحمد علوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل رقيب -24 عامًا- قائد فصيلة في الكتيبة 46 التابعة للفرقة المدرعة 401. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش أفاد بأن الضابط قتل اليوم السبت بصاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوبي قطاع غزة. مشاركة غزة حرب غزة قطاع غزة أخبار غزة شمال غزة غلاف غزة معارك غزة قصف غزة حرب غزة الان الحرب في غزة الحرب على غزة غزة الان مباشر غزة مباشر اخبار غزة أطفال غزة حرب غزة لبنان غزة تحت القصف اخر اخبار غزة المعارك في غزة غزة 2024 مجاعة غزة في غلاف غزة في قطاع غزة صواريخ غزة قصف غزة الان الهدنة في غزة عام على حرب غزة عام على طوفان الاقصي العدوان الإسرائيلي على غزة ذكري عام علي طوفان الاقصي ذكري عام علي عدوان غزة بنيامين نتنياهو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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