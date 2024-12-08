"مصر الخير" توقع بروتوكولات تعاون لدعم التنمية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومحافظة شمال سيناء ومنظمات المجتمع المدني، بهدف دعم التنمية الشاملة في المنطقة.

وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع محافظة شمال سيناء لإنشاء محطة لتحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 متر مكعب يوميًا. ستخدم هذه المحطة أهالي قرية المغارة بمركز الحسنة، وذلك بتمويل من مؤسسة مصر الخير وبالتعاون مع ديوان عام المحافظة وشركة مياه الشرب.

كما وقعت المؤسسة بروتوكولات تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتطوير قاعات رياض الأطفال ودعم الإتاحة التعليمية من خلال مبادرات مبتكرة. تتضمن هذه المبادرات إنشاء حضانات منزلية تُدار عبر ميسرات مؤهلات، واستخدام المضايف العائلية لتوفير فرص تعليمية للأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات. تُعد هذه الفكرة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، حيث تلبي احتياجات المجتمعات المحلية بمحافظة شمال سيناء وتوفر حلولًا اقتصادية ومستدامة.

أشاد اللواء الدكتور خالد مجاور بالدور البارز لمؤسسة مصر الخير في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في المحافظة، مشيرًا إلى أنها تعمل بشكل متكامل لتقديم خدمات تعليمية وصحية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومخططة.

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تُعد شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة بمصر. وأوضح أن المشروعات المنفذة بشمال سيناء تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمنطقة.

اختتم الدكتور رفاعي حديثه معربًا عن سعادته بمشاركة القيادات الوزارية والمحلية في تفقد وافتتاح المشروعات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تحقيق نقلة نوعية للمجتمعات المحلية في شمال سيناء.