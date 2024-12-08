اليوم السابع
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مصرع أم وطفليها اختناقا بالغاز داخل منزلهم فى بنى سويف

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:34 م
مصرع أم وطفليها اختناقا بالغاز داخل منزلهم فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقيت أم وطفلاها مصرعهم، اليوم الأحد، داخل منزلهم  بمركز بني سويف، نتيجة اشتباه اختناق بسبب تسرب غاز، فيما تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثامين أم وطفليها يشتبه في اختناقهم بسبب تسرب غاز، داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة بني سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف الأم "إيمان ر م" 36 عامًا، وطفليها "أدهم ح" 16 عاما و"سجدة ح" 10 سنوات، وتم العثور عليهم متوفين  داخل منزلهم.







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