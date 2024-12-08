مصدر عسكرى سورى ينفى انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالى

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نفى مصدر عسكري سوري، صحة ما تناقلته منصات إعلامية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الأحد، أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة.