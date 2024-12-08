الرئيسية أخبار عربية مصدر عسكرى سورى ينفى انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالى الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:47 ص الجيش السورى أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفى مصدر عسكري سوري، صحة ما تناقلته منصات إعلامية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الأحد، أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة. مشاركة سوريا بشار الاسد اخبار سوريا بشار الأسد سوريا الان اخبار سوريا اليوم مدينه حلب السوريه سوريا اليوم حلب سوريا حلب ماذا يحدث في سوريا اليوم احداث سوريا اليوم سوريا الان ماذا يحدث في سوريا الحرب في سوريا روسيا هجمات الفصائل المسلحة الجيش السورى الجيس الروسي روسيا وسوريا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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