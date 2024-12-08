اليوم السابع
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مشاركة 100 طالب بجامعة بنى سويف الأهلية بحفل ختام حملة "مانحى الأمل العالمية"

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:33 م
مشاركة 100 طالب بجامعة بنى سويف الأهلية بحفل ختام حملة "مانحى الأمل العالمية" جانب من المشاركة
بنى سويف - هانى فتحى

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شارك 100 طالب وطالبة من طلاب جامعة بني سويف الأهلية، في حفل ختام حملة "مانحى الامل العالمية" تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، و إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من الوزراء، وعدد من الملهمين من أكثر من 30 دولة من دول العالم، ومسئولي المؤسسات الدولية من اليونسكو والاتحاد الأوربي والفيفا، والعديد من كبار الشخصيات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية عن تمكين الشباب والفتيات من خلال الرياضة والتنمية. والذي أقيمت فعالياته علي مسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تجدر الاشارة، أن الهدف من  حملة مانحي الأمل هو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من بينهم متحدي الأمراض المزمنة والخطيرة، والأطفال الأيتام، وذوي الهمم والتي تسهم  في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتمكينًا، بما يعكس الدور الحيوي لهذه الفئات في بناء المجتمع، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.







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