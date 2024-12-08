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مراسل القاهرة الإخبارية: إطلاق نار غير مسبوق في مناطق مختلفة بسوريا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:36 م
مراسل القاهرة الإخبارية: إطلاق نار غير مسبوق في مناطق مختلفة بسوريا سوريا
رامى محيى الدين

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قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دمشق، إنه منذ ساعات الصباح غادر الدبلوماسيون الإيرانيون دمشق إلى بيروت تحسبًا من استهداف السفارة الإيرانية في العاصمة السورية. وأضاف أن بعض الحشود استهدفت السفارة الإيرانية، وهي السفارة الوحيدة التي تعرضت للاستهداف في دمشق.

وأوضح هملو خلال مداخلته عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية أن استهداف السفارة الإيرانية جاء بسبب دور إيران البارز في دعم الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، حيث كانت شريكًا في قمع السوريين في عدة مناطق، خصوصًا في محيط دمشق وحمص وأرياف حلب.

وتابع: "هناك إطلاق نار غير مسبوق في مناطق مختلفة من سوريا منذ ساعات الفجر حتى ظهر اليوم، وهذا العنف لا يمكن وصفه، حيث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، نظرًا لأن إطلاق النار تم في التجمعات والمناطق التي شهدت احتفالات وتمركزات"، كما أشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري أصدرت ظهر اليوم بيانًا حذرت فيه من حمل السلاح ضد الجيش السوري.

 







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