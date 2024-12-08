مدينة الأقصر توقف أعمال بناء مخالف فى المهد بحى شمال وترفع 2 طن أتربة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، في إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة الصيادين بحرى كوبرى السوفتيل بحي شمال، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور علي الشرابي، أنه تم تنفيذ الإزالة في المهد لتعدى عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت بداخلها غرفة على مساحة 2×2م2 تقريباً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال رفع كفاءة مستوى النظافة بمنطقة حي شمال.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، أنه تم تنفيذ حملة ترابية تمشيطية بمدخل كوبري وطريق المطار، وذلك للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن رفع 2 طن أتربة، وذلك بمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، واحمد عوض الله رئيس حى شمال وعمال ومعدات الحي.

فيما واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الإستعداد لإستقبال إحتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة.