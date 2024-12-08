مديرية الطرق بالإسماعيلية تستكمل خطة تطوير إسكان مبارك بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة المستقبل.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية باستكمال أعمال إنشاء ورصف الطرق بمنطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل.

من جانبه، صرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال تشمل إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات وتبليط الشوارع الجانبية بالانتر لوك وإنشاء أرصفة وجزر وباركات وشبكة صرف مياه أمطار.

ومن الجدير ذكره، أن مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير ورصف الطرق بالمستقبل ضمن خطة 2023/2024، حيث وجَّه محافظ الإسماعيلية باستكمالها بخطة 2024/2025، وحتى يتم الانتهاء من كافة الشوارع بمنطقة إسكان مبارك؛ من أجل توفير بيئة مناسبة لممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية والصناعية والحرفية بالمنطقة.

