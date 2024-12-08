محصول الكراوية منور غيطان المنيا والفدان ينتج أكثر من طن.. فيديو وصور

المنيا- حسن عبد الغفار

تعد النباتات الطبية والعطرية بمختلف أنواعها، أحد أهم الزراعات بمحافظة المنيا، وتتنوع بين الكراوية والينسون والكمون والريحان وغيرها من النباتات الطبية والعطرية، التى زرادت رقعتها الزراعية خلال الفترة الماضية، وهى من المحاصيل الصيفية والتى تزرع فى شهر سبتمر ويتم حصادها فى شهر مارس وإبريل.



وقال ناصر على عبد الرازق أحد المزارعين، إن محصول الكراوية من المحاصيل الهامة، ويتميز بتعدد استخدامته، سواء كمشروب ساخن، أو فى علاج بعض الأمراض مثل الأمراض الصدرية، وهنا تأتى أهمية المحصول، بين النباتات الطبية والعطرية الأخرى، ويزرع فى الأراضى الطينية وكذلك الأراضى الصفراء، لان له القدرة على تحمل العطش.



وأضاف ناصر، أن المحصول يبدأ زراعته فى شهر سبتمبر، ويتم حصاده فى منتصف شهر مارس، وتبدا الزراعة بالرية الأولى ثم تليها رية أخرى، وبعد ذلك يبدأ صيام المحصول فى الأرض الطينية تكون مدة الصيام 40يوم، بينما فى الأرض الصفراء بين 25 لـ 30يوم، وذلك لارتفاع درجة الحرارة فى تلك المناطق، بعدها يتم ريه مرة أخرى.



واستطرد ناصر قائلا أن المحصول يتم زراعته بطريق النقر ولابد من تخفيف الأعواد لأن الكراوية أعوادها تكبر بشكل كبير، وكلما كانت خفيفة، كانت أفضل، حتى تتمكن الأشجار من إمتصاص التغذية من الأرض، وحسب تكلفة الفدان وجهد المزارع تكون انتاجية الأرض لكن فى المتوسط ينتج الفدان بين طن وطن ونصف، للفدان الواحد وذا انتاج مميز مقارنة بباقى النباتات الطبية والعطرية.

ولفت ناصر إلى أن هناك إقبال كبير من المزارعين على زراعية الكراوية، لأن عمره فى الأرض قصير لا يتجاوز 120يوم بل يقل عن ذلك، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج الى مياه كثيرة ويمكن زراعته على مصاطب مع محاصيل أخرى.

ومن ناحية أخرى، أكدت مديرية الزراعة بالمنيا على الاهتمام بكافة المحاصيل الشتوية والصيفية وتقديم الدعم للمزارعين، من خلال الندوات الإرشادية ولقاءات المزارعين فى الحقول.