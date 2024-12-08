محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة السلام بسانت كاترين ضمن مشروع التجلى الأعظم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد مبارك، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بالمدينة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحول سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية، مع الحفاظ على الطابع الخاص بمحمية سانت كاترين.

وتفقد المحافظ ساحة السلام على مساحة 10 آلاف متر التى تضم المسرح والمتحف التراث وعدد من البازارات واستراحه كبار الزور، وقال إن مشروع التجلي الأعظم سيغير المدينة بالكامل، وجاري تنفيذه في إطار إهتمام القيادات السياسية بتنمية القطاع السياحي.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى من المشروع التجلي الأعظم سيتم افتتاحها خلال شهر أبريل المقبل مرحلة أولى والتى تضم عدد من المشروعات السياحية والتنموية والبيئية التى تساهم في زيادة الجذب السياحي للمدينة.



اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مشروع التجلى بسانت كاترين



محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة السلام مشروع التجلي بسانت كاترين



مشروع التجلى بسانت كاترين