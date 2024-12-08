محافظ المنيا يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالقرى والمراكز

المنيا- حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على تكثيف الجهود المبذولة لإعادة رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى التابعة لها بهدف تيسير الحركة المرورية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وفى هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مشروع رصف الطريق الرئيسى من بداية كوبرى الجلاء آخر قرية صفط الخمار والذى يخدم ثلاث قرى وهى ( تله- طوخ الخيل – صفط الخمار ) مروراً بكوبرى أبو عياد بالإضافة إلى العزب والنجوع التابعة، ويبلغ طول الطريق 6 كيلو و660 مترا وتم توسعة الطريق من 8 أمتار إلى 9 أمتار، فيما تم وضع تربة حوالى 4500 متر مكعب.

وفى مركز بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال الرصف بحى شرق وحى غرب للوقوف على ما تم إنجازه، حيث تم البدء في رصف شارع المعهد الدينى وشارع المدشة وتقسيم شروق، لرفع كفاءة الطرق وتحسين حركة السير أمام المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمتابعة رفع كفاءة طريق نواى – المحيط حتى مدخل القرية من الجهة الشمالية امتداداً حتى نقطة شرطة نواى، مؤكدة على الاستمرار في العمل حتى يتم الانتهاء من كافة مداخل وطرق قرى المركز تباعاً.