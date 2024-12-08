محافظ المنيا يبحث نتائج مشروعات التكتلات الاقتصادية مع وفد برنامج التنمية المحلية

المنيا - حسن عبد الغفار

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، نتائج مشروعات التكتلات الاقتصادية التي تم تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأكد المحافظ، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يلقى رعاية بالغة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبين البنك الدولي، بهدف تعزيز الإدارة المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجاً لزيادة معدلات التنمية من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تتميز بها المحافظة، وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص عمل، إلى جانب اعتماد منهجية وآلية للوصول بالمنتج إلى الجودة المطلوبة وتفعيل الخطط التنموية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز المشروعات الاقتصادية التي تتميز بها المنيا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيداً بجهود التعاون المثمر بين المحافظة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

كما استمع المحافظ إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المشاريع والجمعيات، ووضع حلول فورية لعدد من المشكلات التي تواجههم، داعياً الحضور إلى التنسيق مع أصحاب التكتلات على مستوى المحافظات الأخرى في مبادرة لتبادل الخبرات والترابط التجاري بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة التحضيرية في إطار الإعداد لاستقبال بعثة من البنك الدولي المعنيين بالتكتلات الاقتصادية، حيث تهدف البعثة إلى تقييم الإنجازات ومتابعة مستجدات مشروعات التنمية الاقتصادية في المحافظة.

حضر الاجتماع وفد وزارة التنمية المحلية وضم الدكتور حسام يونس مدير مكون التنافسية والدكتور أحمد كحلة مدير تطوير التكتلات الزراعية والمهندسة نهال محجوب مدير التواصل بالتكتلات الاقتصادية وفريق وحدة التنفيذ المحلية وأعضاء المجلس التنفيذي والاقتصادي، ورؤساء المراكز ووكيل وزارة الزراعة.