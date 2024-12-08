محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء بملف التصالح

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنجاز المهام بملف التصالح علي مخالفات البناء والتنسيق التام مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات جادة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع موسع لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام .

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء بكل مركز ومدينة علي حده وإجمالي عدد الطلبات المقدمة و الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المباشرة واللحظية لمهام اللجان المكلفة والعمل علي مدار الساعة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتسريع معدلات الإنجاز باعتباره أحد الملفات الرئيسية علي رأس أولويات العمل ، مشدداً أنه سيتم تقييم مستوي أداء رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين وفقاً لحجم ونسب إنجاز الملف، لافتاً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .