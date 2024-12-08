"لو محتاج ترخص سلاح نارى".. 6 شروط حددها القانون

كتب بهجت أبو ضيف

يرغب بعض المواطنين، في الحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري، سواء للدفاع، أو للصيد، أو أي دوافع أخرى حددها القانون، وحدد قانون الأسلحة والذخائر، عدة شروط، يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على ترخيص.

المادة 15 من قانون الأسلحة والذخائر، حددت تلك الشروط، ونصت على أنه يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:

‌ــ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

‌ـ أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.

‌ـ ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.

‌ـ أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.

‌ـ أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.

‌ـ أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.