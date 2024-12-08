"كيف يملك الله على قلوبنا" في عظة الأحد على قناة ON

كتبت – بتول عصام

أُذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس اسحق عطية كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة حدائق حلوان، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الخامس من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "بشارة الملاك للسيدة العذراء" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى كيف يملك الله على القلوب؟، وذلك بالخضوع ومحبة الآخرين، "فَيُجِيبُ الْمَلِكُ وَيَقوُل لَهُمْ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ" (مت 25: 40).

جدير بالذكر أن عظة الأحد السابق تناول فيها الأب القس مرقوريوس نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء مطرانية حلوان، موضوع "الشاب الغني" في إنجيل مرقس والأصحاح العاشر، وأشار إلى أن بقدر ما تفرغ النفس من أجل الله لتكون إناءً مختارًا بقدر ما تمتلئ من النعمة الروحية، "«هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ»" (مر 10: 28).

