قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.