قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهليةالأحد، 08 ديسمبر 2024 05:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يصدّق على تجديد العمل بالقانون 79 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبيةالأحد، 08 ديسمبر 2024 05:53 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة