اليوم السابع
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قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:57 م
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.







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