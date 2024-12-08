قبل السفر.. كيف تكتشف تعرضك للنصب من شركات إلحاق العمالة الوهمية؟

كتبت آية دعبس

حذرت وزارة العمل، المواطنين من التعامل مع الشركات الوهمية لإلحاق العمالة المصرية للخارج، لافتة إلى أنها تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أى خدمات لها بالمجان، بالتزامن مع تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات للحفاظ على حقوق المواطنين، وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل.

أما عن كيفية اكتشاف تعرض العامل للنصب من الشركات، فيستعرض "اليوم السابع" من خلال هذا التقرير، عدة خطوات تمكنك من التأكد من سلامة وضع الشركة التى تتعامل معها، وصحة توافر الوظيفة المتقدم عليها، وذلك من خلال:

1- رقم ترخيص الشركة:

حيث تُخصص وزارة العمل رقم ترخيص لا يمكن أن يتكرر حتى فى حال غلق الشركة، ويمكن التأكد من الترخيص من خلال الرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص.

2- الاستعلام عن فرص العمل بتلك الشركات من وزارة العمل:

وفقا للقانون فأن أى شركة من شركات إلحاق العمالة تستقبل طلب لاستقدام عمالة، تلتزم بإنها تُخطر الوزارة به وتفاصيله لتسجيله، وبدورها تتأكد الوزارة من صحة فرص العمل، من خلال التواصل مع الجهات الرسمية بالدولة صاحبة تلك الوظائف، ويتم ذلك خلال 10 أيام تقريبا، وبالتالى يمكن التأكد من توافر فرص العمل الموجودة لدى الشركات بسهولة من وزارة العمل.

وفى حال كان العامل سافر للخارج بالفعل، من خلال أحد شركات إلحاق العمالة، واكتشف أثناء عمله عدم التزام الجهة المتعاقد معها ببنود العقد، يمكنه التوجه إلى مكاتب التمثيل العمالى الموجودة بالخارج والبالغ عددها 5 مكاتب، ويقدم شكوى للحفاظ على حقوقه، ويتم إخطاره بالاجراءات القانونية.

ويمكن لوزير العمل وقف نشاط أى شركة ثبت أو تم التأكد من مخالفاتها للقانون، حيث يتم متابعة عمل الشركات من خلال إدارة التفتيش التى تجرى تفتيشات دورية وغير دورية على الشركات، لمتابعة مدى التزامها بنص القانون، وتسجيل كافة طلبيات العمل لديها، هذا إلى جانب الشكاوى التى تتسلمها الوزارة.