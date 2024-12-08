فوز طالبة بطب المنصورة الجديدة فى مسابقة دولية للتوعية بمقاومة البكتيريا

الدقهلية -محمد الحبشي

فازت الطالبة آية ثروت زيدان الجزار، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، بجائزة أفضل كوميك ضمن فعاليات أسبوع التوعية بمقاومة الميكروبات (WAAW) 2024، الذي تنظمه جامعة نوتنجهام ترنت بالتعاون مع جامعة ماكيريري، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، واشراف الدكتورة سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة.

قدمت الطالبة آية ثروت عملاً فنياً مميزاً في فئة الكوميك، حيث نجحت في تقديم رسالة توعوية هادفة حول أهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ومخاطر مقاومة الميكروبات، لاقى العمل إشادة واسعة من لجنة التحكيم لما تميز به من إبداع ووضوح في إيصال الفكرة.

تعد المسابقة جزءاً من فعاليات أسبوع التوعية بمقاومة الميكروبات، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات ودور الأفراد والمجتمعات في التصدي لها، وقد شارك في المسابقة طلاب من مختلف الجامعات، حيث تم تكريم الفائزين في حفل خاص يوم 18 نوفمبر 2024.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يرفع اسم الجامعة في المحافل الدولية، وشجع جميع طلاب الجامعة على اغتنام مثل هذه الفرص للمشاركة والإبداع بما يسهم في بناء شخصيتهم وتنمية وعيهم بالقضايا العالمية.

كما هنأت الدكتورة هالة المرصفاوي الطالبة آية ثروت على هذا الإنجاز المتميز الذي يعكس تفوق طلاب كلية الطب وقدرتهم على الإبداع والمشاركة في القضايا الصحية العالمية. وتمنت لها المزيد من النجاح في مسيرتها العلمية والعملية.

وأكدت الدكتورة سوزي فايز، أن الكلية تشجع جميع طلابها على الانخراط في مثل هذه الفعاليات الدولية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات و تقدمت بالشكر لباقي الطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة



اثناء لقاء رئيس الجامعة للطالبة



الطالبة الفائزة رفقة رئيس الجامعة وعميدة كلية الطب



جانب من التكريم للطالبة