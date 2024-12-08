اليوم السابع
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غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 14 درجة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:57 م
غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 14 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الإثنين 9 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.

 

 







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