طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا وبارد ليلا مع انتهاء نوة "قاسم"

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، أجواء دافئة نهارا مع سطوع الشمس، وباردة ليلا، مع انتهاء نوة "قاسم"، حيث سجلت الإسكندربة ليوم 22 درجة فى العظمى و 11 درجة ليلا.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الارصاد الجوية الى نشاط معتدل فى حركة الرياح على السواحل الشمالية، حيث تصل سرعة الرياح الى 28 كم / الساعة، وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.5 الى 2 متر.