اليوم السابع
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ضعف المياه اليوم عن مركز أهناسيا وانقطاعها بقرى المعصرة والحمام فى بنى سويف

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:00 ص
ضعف المياه اليوم عن مركز أهناسيا وانقطاعها بقرى المعصرة والحمام فى بنى سويف قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنى سويف عن ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا وانقطاعها بمطار دنديل والمعصرة والحمام وذلك نظرا للقيام بأعمال تكريك بمأخذ محطة معصرة نعسان القديمة فرع اهناسيا سيتم توقف المحطة اليوم الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا نفس اليوم لمدة 7 ساعات.


وأهابت الشركة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب فى الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125من أى تليفون أرضى أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .







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قطع مياه الشرب ببنى سويف




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