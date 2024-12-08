شاهد أول مباراة لكرة المينى بقنا بحضور رئيس الاتحاد المصري للعبة.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أول مباراة لكرة الميني فوتبول في محافظة قنا، بحضور أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصرى لكرة الميني فوتبول، وباسم جمال، رئيس منطقة قنا للعبة.

وشهد مركز شباب العمال احتضان أول مباراة للعبة بعد انطلاقها جمعت فريقي الأشراف والمراشدة.

قال أحمد سمير، رئيس الاتحاد، إن المباراة جمعت ناشئين من محافظة قنا وهي الأولى وسط تجمع من قطاع جنوب الصعيد، لافتة أن هناك مناطق للعبة والبداية بقطاع الناشئين.

وصرح سمير، أن محافظة قنا ستشهد انطلاق دوري للسيدات وذلك في إطار الاهتمام بعظيمات مصر ودورهم في المجتمع والفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجئات.



أول مباراة للميني فوتبول بقنا



رئيس الاتحاد المصرى للعبة يشرح قواعدها



أول مباراة بقنا



مشاركة القيادات التنفيذية والشعبية للمباراة



انطلاق لعبة الميني فوتبول بقنا