سكرتير عام مساعد بنى سويف يتابع توصيل مرافق مجمع المواقف أسفل محور عدلى منصور

بنى سويف - هانى فتحى

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام، اجتماعاً لمتابعة مستجدات وسير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل كوبري محور عدلي منصور، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وذلك بحضور : ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، فواز رجب نائب رئيس المدينة، الشافعي ممدوح مدير المشروع ، رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، أشرف عبده رئيس هندسة كهرباء بني سويف، محمد محمد مدير الصيانة بهيئة الطرق والكباري ، درويش مصطفي_ الشركة المصرية للاتصالات، زينب زكريا _ المكتب الفني بالمحافظة، نصر محمد _إدارة المتابعة

ناقش السكرتير العام المساعد التنسيقات اللازمة لتوصيل أعمال المرافق للمجمع ، والاتفاق على الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للبدء في أعمال توصيل الكابلات سواء الخاصة بالكهرباء أو فيبر التليفونات ، حيث تم الاتفاق على توصيل الكهرباء من داخل النفق _ الرابط بين موقفي المراكز والمحافظات والذي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به_ إلى المُجمع وكذلك مرور الكابلات المذكورة من المحول الرئيسي الموجود بطريق دمو بجوار البنزينة

كما شدد السكرتير العام المساعد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من المرور والطرق والنقل والكباري وشركات الغاز والكهرباء والاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق قبل بدء الأعمال المقرر تنفيذها بعد منتصف ليل الخميس المُقبل ، مع التأكيد على العمل بالتناوب لعدم تأثر الحركة بأعمال التوصيل ولضمان استمرار السيولة المرورية

تجدر الإشارة إلى مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.