الرئيسية أخبار عاجلة رويترز: طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية جنوب سوريا الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:29 م قصف في سوريا كتب ـ محمد شعلان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رويترز" أن طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا. مشاركة سوريا احداث سوريا بشار الاسد سوريا الان بشار سوريا الآن لحظة بلحظة اخبار سوريا اليوم هروب بشار الاسد ماذا يحدث في سوريا الان اخبار سوريا الان سوريا لحظة بلحظة الاسد هروب بشار الاسد من سوريا الوضع في سوريا الاسد سوريا اخبار سوريا دمشق اخر اخبار سوريا السورية أخبار سوريا اليوم عاجل سقوط دمشق التلفزيون السوري سوريا مباشر أخبار سوريا المعارضة السورية تحرير سوريا سقوط بشار الاسد سقوط بشار اخبار Syria bashar al assad syria live سجن صيدنايا صيدنايا ترامب سوريا بشار يغادر سوريا سوريا قبل الحرب سوريا اليوم مباشر أخبار سوريا اليوم عاجل دمشق انسحاب الجيش السوري الوضع السياسي في سوريا اليوم أخبار سوريا العسكرية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة