اليوم السابع
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رويترز: طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية جنوب سوريا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:29 م
رويترز: طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية جنوب سوريا قصف في سوريا
كتب ـ محمد شعلان

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رويترز" أن طائرات إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.







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