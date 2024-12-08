رغم العطلة الأسبوعية.. رئيس وزراء النرويج يقيم حفلا غير رسمى بمنزله للرئيس السيسى

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي، أقامه "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي فى منزله، وذلك على شرف الرئيس تكريمًا له في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، آخذًا في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فعالية لمسئول أجنبى خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب بالرئيس، مؤكداً اعتزازه بالزيارة التاريخية له كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد له.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.