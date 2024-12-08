رئيس وزراء قطر يبحث مع نظرائه في تركيا والسعودية والعراق التعاون المشترك

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بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه، هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



كما تبادل الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي السياق، بحث رئيس الوزراء القطري، خلال لقائه، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.