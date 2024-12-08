رئيس مياه المنوفية يُكرم فريق عمل الإدارة العامة لحصولهم على شهادة الأيزو

المنوفية - محمد فتحى

كرم المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية فريق عمل الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة لحصولهم على شهادة ISO 9001-2015 في استخدام أحدث الأساليب والمعايير العالميه المعمول بها بما يضمن التحسين المستمر وتطوير الأداء للإداره بما يخدم رئيس مجلس الإدارة والشركة .

وذكر أن حصول الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس على تلك الشهادة جاء من خلال الإلتزام بالمتطلبات العلمية والمهنية والقانونية والإداره المنظمة للعمل وتطوير وتحسين الأداء وسرعه إتخاذ القرارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحه وتنمية مهارات العاملين وتوفير وسائل الاتصال الفعال واتباع سياسة الباب المفتوح لحل المشاكل والتحسين والنمو للخدمات المقدمة من الادارة .

وأكد أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كلا في تخصصه، وأن الهدف الأساسي من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.