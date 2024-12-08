رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة برنامج احتفالية العيد القومى للمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وممثلين عن شرطة مرور الأقصر والمرافق والمسطحات المائية، لمناقشة برنامج احتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر والمقرر يوم الخميس القادم، الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور علي الشرابي، أن جميع الفرق المسؤولة عن تنفيذ البرنامج ستبدأ تجمعها أمام فندق ونتر بالاس في تمام الساعة الـ9 صباحاً، وستقوم بتقديم بعض العروض الفنية والموسيقية والرياضية مع فقرة التنوره برفقة فرقة الربابة والمزمار البلدي، وذلك بمشاركة قطاع التعليم والشباب والرياضة والثقافة وغرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والبالون.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على رفع حالة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة، حيث تم خلال الأيام الماضية استعراض التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام فى الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، وناقش الحضور تنظيم فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات، استعدادًا للاحتفال بشكل طيب يليق باسم محافظة الأقصر السياحية، حيث كان قد عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر، والتي سيتم تنظيمها هذا العام يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر.