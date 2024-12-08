رئيس الوزراء: ما يحدث فى قطاع غزة من جانب إسرائيل عقاب جماعى للأبرياء

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يحدث من جانب إسرائيل فى قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس ضد الإرهاب ولكنه عقاب جماعي للأبرياء والمواطنين، وهذا ما يعرفه الجميع، مشددا أن لدينا أكثر من 45 ألف شخص لقوا حتفهم وأكثر من 100 ألف مصاب ويجب أن نرى هذا، والجميع وصف هذا بأنه شيء عادل.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مشاركته بأعمال النسخة الـ22 من منتدى الدوحة 2024، إلى أن أزمة اللاجئين تزداد سوءا، مضيفا: "الأمر ازداد سوءا ولكن يجب أن ننظر ما الذي حدث في أوروبا، وأن هناك كثير من الحقوق التي انتهكت، وأحزاب انتصرت في الانتخابات في أوروبا، وأيضا أحزاب يعيشون مع أحزاب أخرى، ويرفضون الهجرة وفكرة اللجوء والنزوح من لبنان وسوريا وفلسطين".